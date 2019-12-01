20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali
Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.
Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen festivalin kapanış konserinde, ünlü piyanist Grinko sahne aldı.
Grinko, konserinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul dinletisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanatçının enstrümanlarla
yaptığı gösteri, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kapanış konserini gerçekleştiren Rus piyaniste teşekkür plaketi ve çiçek verdi.