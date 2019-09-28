20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne aldı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar yaklaşık iki saat sahnede kalan Turan'ın seslendirdiği türkülere eşlik etti.
Turan, konser sonunda Safranbolulu hayranlarına teşekkür etti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Hüseyin Turan'a Safranbolu maket evi ve çiçek takdim etti.