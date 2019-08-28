20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

28.08.2019 16:00

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kent Safranbolu'da 25-28 Eylül'de "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında düzenlenecek fotoğraf yarışmasına başvuruların devam ettiği bildirildi.

Festival komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Komite olarak sürekli toplantılar yapıyoruz. Festivalin 7'den 70'e hitap etmesi kadar önemli olan çok değerli belgesel ve fotoğraf arşivlerimizin oluşması. 20 yıldır yapılan yarışmalar sayesinde ilçemizde hem ülkemizin hem de dünyanın birçok bölgesinin somut ve soyut mirası arşivlenmiş oldu. Bu yıl da belgesel ve fotoğraf alanında yarışmalarımız var. Belgesel ve fotoğraf yarışmalarının başvuruları başladı. Rekor sayıda başvuru var. Belgeselde amatör ve profesyonel, fotoğrafta ise siyah-beyaz ve renkli kategorilerinde. Birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendirecek. Önemli olan dereceye girmek değil, bu eserleri ortaya çıkartmak." diye konuştu.

Köse, başvuruların 12 Eylül'de sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA