SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği işbirliğiyle düzenlenen "20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi" 26-29 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'de biyoistatistik bilim dalının gelişmesine önemli katkıları olan mesleğin duayenlerinden, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu'nun başkanlığını yapacağı kongrede, biyoistatistik alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerin, güncel mesleki bilgi ve birikimlerin paylaşılması, tartışılması, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından yürütelen araştırmaların sunulmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, biyoistatistiğin, sağlık alanının önemli bilim dallarından biri haline gelen ve ülkemizde de TÜBİTAK tarafından Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde desteklenen öncelikli alanlar arasında yer alan bir bilim dalı olduğu belirtildi.