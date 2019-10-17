17.10.2019 12:01

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliği ile 20. Ulusal İktisat Sempozyumu düzenlendi.



Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanı Hasan Kazdağlı, Adana'nın Türkiye'nin lokomotifi olan şehirleri arasında bulunduğunu ancak Adana'nın biraz geri durduğunu ve göç vermeye başladığını söyledi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da çok özel bir kent olan Adana'nın teşvik kapsamında yer alması gerektiğini anlattı.



İki gün sürecek sempozyumda 109 bildiri sunulacak. - ADANA

Kaynak: İHA