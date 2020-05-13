20 ülkeyi kapsayan ateşkes tasarısı BMGK'nın gündeminde Estonya ve Almanya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ateşkes tasarısının başarısız olması sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) yeni bir tasarı sunuyor.

Estonya ve Almanya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ateşkes tasarısının başarısız olması sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) yeni bir tasarı sunuyor.

Almanya ve Estonya, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yapılan ateşkes çağrılarının sonuçsuz kalması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) yeni bir tasarı sunma kararı aldı. Söz konusu yeni tasarıda kriz yaşayan ya da savaştaki 20 ülkenin bulunduğu belirtildi. ABD, geçtiğimiz haftalarda sunulan ve koornavirüs salgını ile mücadelenin daha verimli olabilmesi adına küresel ateşkes tasarısını reddetti. ABD'li yetkililer, "ABD şu anda bu taslağı destekleyemez" açıklamasını yapmıştı.

DSÖ NEDENİYLE VETO HAKKI KULLANILDI

ABD'nin söz konusu taslak kararı veto etmesinin nedeninin, taslak metinde Dünya Sağlı Örgütü'ne (DSÖ) yapılan atıftan dolayı olduğu belirtiliyor. Almanya ve Estonya tarafından sunulan yeni taslak kararda ise DSÖ'ye herhangi bir atıfta bulunulmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA