20. Türkiye Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Şampiyonası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Şampiyonası törenle başladı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Köyceğiz Belediyesince organize edilen şampiyona öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.



Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geleneksel Köyceğiz kordonunda kortej yürüyüşü yapıldı.



Delta Plajı'nda yapılan kura çekiminin ardından, üniversite karması ile Köyceğiz Belediyesi Hentbol Takımı da bir gösteri maçı yaptı.



Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl 20'ncisi düzenlediklerini şampiyonanın her yıl olduğu gibi kaynaşmayı ve eğlenceyi spor çatısı altında birleştireceğine inandıklarını söyledi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Teknik Kurul Başkanı Serdar Eler ise, turnuvanın 1998'de 9 takımla başladığını hatırlattı.



Şampiyonanın Türkiye'de aralıksız olarak 20 yıldır düzenlendiğini ifade eden Eler, "Uzun soluklu bir şampiyona. Amacımız bu sporu tanıtmak ve sevdirmek. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren şampiyonaya uluslararası bir nitelik kazanması istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



26 takım, 350 sporcunun mücadele edeceği turnuva, 8 Temmuz'da sona erecek.