20. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı - Haberler
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20. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

20. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

2003'ten bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecek.

2003'ten bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 20. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecek.

Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatındaki yazınsal üretimi artırmak ve bu alanda emek verenlere destek vermek hedefiyle düzenlenen yarışma, yazdıklarını yayımlatma imkanı arayanlar için bir fırsat sunuyor.

Tudem Edebiyat Ödülleri bu yılki seçici kurulunda, Tudem Edebiyat Ödülleri'nde birincilik kazanmış yazarlardan Güzin Öztürk, Hanzade Servi, Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener ve Miyase Sertbarut yer alıyor.

Yarışmada birinciye 10 bin Türk Lirası, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülünün yanı sıra İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2022 olan 20. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren eserlerin 2023'ün nisan ayında duyurulması planlanıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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