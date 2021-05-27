20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.
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20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.

20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muratpaşa Belediyesi, kentin merkezine biçerdöver getirip, işleyip tarla haline getirip ektiği 45 dönümde buğday hasadı yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, kentin merkezine biçerdöver getirip, işleyip tarla haline getirip ektiği 45 dönümde buğday hasadı yaptı. Hasattan yaklaşık 20 ton ürün elde edilirken, Muratpaşa Belediyesi buğdayı bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.

Turizmin başkenti Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın covid-19 saygının neden olabileceği gıda sıkıntısına ve salgın koşullarında tarımda üretimin devamlılığına dikkat çekmek için başlattığı tarım çalışmalarında ikinci etap tamamlandı.

Alışveriş ve eğlence merkezleri, hastaneleri, okulları ve kamu kurum kuruluşlarıyla, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalarıyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da tarım için belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve ekime uygun hale getirildi. Çalışmanın ilk etabında, geçen yıl 7 Nisan'da mısır tohumları toprakla buluştu. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Mısır un haline getirildi ve ilçe sakinlerine dağıtıldı.

Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumlar ekildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenli kontrollerini yaptığı tarlada, ürünün filizlenmesinden büyümesi tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Havaların ısınmasıyla birlikte başaklar sararırken tarlaya bu hafta biçerdöver girdi ve hasat yapıldı. Muratpaşa Belediyesi, bu ekimden yaklaşık 20 ton ürün elde etti. Belediye, hasat edilen buğdayı bulgur haline getirip hem belediyenin aşevinde kullanacak hem de ilçe sakinleriyle paylaşacak.

Pandemi, afet gibi dönemlerde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Uysal, "Gıda bağımsızlığı bir ülke için çok önemli. Bu süreç başladığında, diğer ürünlerin mevsimi geçtiği için mısır ekmiştik. Arkasından boş alanlarımıza buğday ektik. Vücut direncinin arttıran ve tropikal bir bitki olan zencefil ekimimiz var. Onun da ilerleyen günlerde hasadını yapacağız" diye konuştu. - ANTALYA

20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.
20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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