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20 TL'lik banknotlarda değişiklik

20 TL'lik banknotlarda değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotlar bugünden tarihinden itibaren tedavüle verilecek. Açıklamada, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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