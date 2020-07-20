20 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE TARİH YAZDIİstanbul ekibi 6'ncı takım olarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken, OKAN BURUK hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5 isim arasına girdi.

BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG'DE TARİH YAZDI

İstanbul ekibi 6'ncı takım olarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken, OKAN BURUK hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5 isim arasına girdi.MEHMET TOPAL ise bir ilki başararak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu aynı ligde 3 farklı takımda şampiyon olan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Mehmet Topal dünya futbolunda bunu başaran 10'uncu isim oldu.TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL MAÇLARI20.00 Manisa FK - İnegölspor20.00 Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK22.00 Ankara Demirspor - Sakaryaspor22.00 GMG Kastamonuspor - TuzlasporSATRANÇ

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Dünya Satranç Günü etkinlikleri kapsamında "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla düzenlenen programa katılacak. Bakanlıkta gerçekleştirilecek etkinlikte, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yapacak.

Kaynak: DHA