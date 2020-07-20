20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Arsenal - Manchester City
03:40 Stadyum
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:50 Spor Kitaplığı
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Arsenal - Manchester City
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Süper Lig Özetler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Spor Kitaplığı
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:15 La Liga Özetler
12:00 Arsenal - Manchester City
12:30 Süper Lig Özetler
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Aktüel Futbol
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Arsenal - Manchester City
15:00 La Liga Özetler
15:30 Manchester United - Chelsea
15:45 TFF 1. Lig Goller
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:30 La Liga Özetler
16:30 Süper Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
17:15 Süper Lig Özetler
17:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:45 Stadyum
19:55 Manchester United - Chelsea
19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle Utd.
19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
22:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com