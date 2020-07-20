20 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Arsenal - Manchester City 03:40 Stadyum 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:50 Spor Kitaplığı 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Arsenal - Manchester City 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:30 Süper Lig Özetler 07:58 İstiklal Marşı 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:55 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:25 Spor Kitaplığı 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Stadyum 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 11:15 La Liga Özetler 12:00 Arsenal - Manchester City 12:30 Süper Lig Özetler 12:55 Efsanelerin İzinde 13:00 Spor Bülteni 13:40 TFF 1. Lig Özetler 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Aktüel Futbol 14:00 Spor Stüdyosu 14:55 Spor Kitaplığı 15:00 Arsenal - Manchester City 15:00 La Liga Özetler 15:30 Manchester United - Chelsea 15:45 TFF 1. Lig Goller 15:55 Spor Kitaplığı 16:00 Spor Bülteni 16:00 Spor Hafta Sonu 16:30 La Liga Özetler 16:30 Süper Lig Özetler 17:00 Gündem Futbol 17:15 Süper Lig Özetler 17:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:45 Stadyum 19:55 Manchester United - Chelsea 19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle Utd. 19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United 22:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com