20 Temmuz 2020 Haberleri
20 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
21.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:15
- Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı
- Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
- Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
- Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
- ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı
- Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
- Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: Avrupa'dan teklif gelirse değerlendiririz
- Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü
- Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Kupa töreninde stada 4 bin kişi alacağız
- Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
- Mehmetçik'in başarılı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
- İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
- Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
- ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirkete yaptırım
- Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
- Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
- En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
- AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
- Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
- Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
- Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
- İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
- Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
- STK'lara yönelik eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
- Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
- Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
- Lebron James'in oyuncu kartı 12,7 milyon TL'ye satıldı
- Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
- Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
- Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
- Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
- Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
- KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
- MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
- Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
- Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor