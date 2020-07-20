20 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Sen Çal Kapımı 01:00 Her Yerde Sen 02:45 Her Yerde Sen 03:45 Kadın 04:30 Kadın 05:45 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:45 Bay Yanlış 11:15 Bay Yanlış 13:30 Şevkat Yerimdar 13:30 Sen Çal Kapımı 16:15 Şevkat Yerimdar 16:15 Sen Çal Kapımı 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım Kaynak: InterSinema.com