20 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
20.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:13
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Sen Çal Kapımı
01:00 Her Yerde Sen
02:45 Her Yerde Sen
03:45 Kadın
04:30 Kadın
05:45 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
11:15 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
13:30 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
Kaynak: InterSinema.com