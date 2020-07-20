20 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 CNN TÜRK Masası 05:00 Gece Haberleri 06:00 Haber 06:00 Güne Merhaba 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 08:00 Güne Merhaba 08:40 A'dan Z'ye 09:00 Haber 11:00 Haber 11:00 A'dan Z'ye 11:15 Yeşil Doğa 12:00 Haber 13:00 Haber 13:00 Bugün 14:00 Bugün 14:00 Haber 15:00 Haber 15:00 Günlük 16:00 Günlük 16:00 Haber 17:00 Haber 18:00 Haber 18:00 Ana Haber 20:00 Tarafsız Bölge 21:00 CNN TÜRK Masası Kaynak: InterSinema.com