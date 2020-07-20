20 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
04:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21:45 Devre Arası
22:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com