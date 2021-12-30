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20 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

20 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı. 10 tanesi otodan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydı bulunan Cemalettin T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

26 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi Sanayi sitesi 2002 Sokak üzerinde park halindeki 07 LL 814 plakalı araçtan 470 dolar, 1 adet oto teyp, 1 adet şarjlı matkap, 4 adet tespih, 2 adet çakı ve 1 adet USB kablosu çalınması polisi harekete geçirdi.

Otodan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüleri ve şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirme tarzının kendilerince bilinen ve 10 tanesi otodan hırsızlık olmak üzere farklı suçlardan 20'nin üzerinde suç kaydı bulunan Cemalettin T. olduğunu belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemalettin T.'yi çaldığı malzemelerle birlikte yakalarken, malzemeler sahibine teslim edildi. Cemalettin T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

20 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

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