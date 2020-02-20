20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

20.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:18

Eski futbolculardan derbi yorumu

Hasan Kabze: Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum

Hasan Şaş bizi motive ederdi""Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum"Emre Aşık: Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur"Galatasaray'da oynadığım zamanlar Kadıköy'e stresli çıkıyorduk"Fatih Akyel: Güzel bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir""Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum""Şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Trabzonspor arasında geçecektir"Kerem İnan: Derbide beraberliği yakın görüyorum"Fenerbahçe kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacaktır"

Taraftarlar FB-GS derbisinin atmosferine girdiSarı-lacivertliler gün boyunca maç bileti için kuyrukta beklediler"Kadıköy'de durum değişmez. 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler"Galatasaraylı taraftarlar ise bu sefer güveni tam

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak

GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek.14.00 Galatasaray Kulübü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayacak

FENERBAHÇE11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek (Basına kapalı)

BEŞİKTAŞTrabzonspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPORBeşiktaş maçının hazırlıkları sürecek

UEFA AVRUPA LİGİSon 32 Turu20.55 Eintracht Frankfurt - Salzburg20.55 Sporting - Başakşehir FK20.55 Club Brugge - Manchester United20.55 FC Copenhagen - Celtic20.55 CFR Cluj - Sevilla20.55 Ludogorets Razgrad - Inter20.55 Shakhtar Donetsk - Benfica20.55 Getafe - Ajax23.00 AZ Alkmaar - LASK Linz23.00 Olympiakos - Arsenal23.00 Roma - Gent23.00 Wolfsburg - Malmö FF23.00 APOEL Nicosia - Basel23.00 Wolverhampton - Espanyol23.00 Rangers - Sporting Braga23.00 Bayer Leverkusen - Porto

BİSİKLETUluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın startı verilecek. "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek yarışlar 23 Şubat'ta sona erecek

MOTOSİKLET FUARI (MOTOBİKE2020)

10: 00 Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek Motobike Istanbul, 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Açılışını Kenan Sofuoğlu'nun gerçekleştireceği organizasyonda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı da yapılacak

Kaynak: DHA