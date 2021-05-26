20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir?
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20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir?

20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir?
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Toplamda 12 burç bulunmaktadır. Bu 12 burç aylara göre farklılık gösteriyor. Peki, Şubat ayı doğumluların burcu nedir? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat günü doğanların burcu ne? 20 Şubat burcu yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Şubat hangi burçtur? 20 Şubat Balık mı Kova mı? Yirmi Şubat burcu nedir, özellikleri ve yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 Şubat hangi burçtur? 20 Şubat günü doğanların burcu nedir? Şubat'ın 20 si burcu nedir? Şubat 20 hangi burç? Doğum günü 20 Şubat olanların burcu ne olmaktadır? 20 Şubat burcu erkeği ve kadını özellikleri nedir? 20 Şubat burcu yükseleni nedir? 20 Şubat burcu alçalanı hangi burçtur? 20 Şubat Balık burcuna mı ait? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat burcu ile ilgili bilgiler yazımızda.

KAÇ BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

20 ŞUBAT HANGİ BURÇ?

20 Şubat burcu Balık'tır. 20 Şubat günü doğanların burcu Balık burcu olmaktadır. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Balık'tır. Bu yüzden 20 Şubat günü doğum günü olanların burcu da Balık olmaktadır. 20 Şubat yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.

20 Şubat günü burcu : Balık

20 ŞUBAT BALIK BURCU MU KOVA BURCU MU?

20 Şubat günü Balık burcunun ilk günüdür. Yani 20 Şubat'ın burcu Balık olmaktadır.

BALIK BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasındaki günler Balık burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Balık burcudur:

  • 20 Şubat günü burcu : Balık
  • 21 Şubat günü burcu : Balık
  • 22 Şubat günü burcu : Balık
  • 23 Şubat günü burcu : Balık
  • 24 Şubat günü burcu : Balık
  • 25 Şubat günü burcu : Balık
  • 26 Şubat günü burcu : Balık
  • 27 Şubat günü burcu : Balık
  • 28 Şubat günü burcu : Balık
  • 29 Şubat günü burcu : Balık
  • 1 Mart günü burcu : Balık
  • 2 Mart günü burcu : Balık
  • 3 Mart günü burcu : Balık
  • 4 Mart günü burcu : Balık
  • 5 Mart günü burcu : Balık
  • 6 Mart günü burcu : Balık
  • 7 Mart günü burcu : Balık
  • 8 Mart günü burcu : Balık
  • 9 Mart günü burcu : Balık
  • 10 Mart günü burcu : Balık
  • 11 Mart günü burcu : Balık
  • 12 Mart günü burcu : Balık
  • 13 Mart günü burcu : Balık
  • 14 Mart günü burcu : Balık
  • 15 Mart günü burcu : Balık
  • 16 Mart günü burcu : Balık
  • 17 Mart günü burcu : Balık
  • 18 Mart günü burcu : Balık
  • 19 Mart günü burcu : Balık
  • 20 Mart günü burcu : Balık
20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir?
Balık burcu

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balık Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur. Balık burcu yıllık yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Doğum Tarihleri : 20 Şubat - 20 Mart

Zodyak Elementi : Su

Gezegeni : Neptün

Zararlı Konum : Merkür

Etkili Gezegeni : Venüs

BALIK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Maddi ve manevi dünyalar arasında adeta bir köprü görevi yapan balıklar bazen kutsal boyutlara yükselirlerken bazen de yaşadığımız dünyadaki iki yüzlülüklerden dolayı hayal kırıklığı yaşar. Bu yıl balıkların yaşamlarının anlamını aradıkları bir sene olacak. Yılın ilk yarısında inançlarınızı ve hayallerinizi gündelik yaşamınıza yansıtmanız halinde gerçeklerinizle idealleriniz birbirlerine yakınlaşarak aralarındaki farkı kapatacak. Bu yıla boğa dönencesi'ndeki 3. Evinizde başlayacak olan jüpiter en önemsizmiş gibi görünen işlerdeki önemi size gösterecek ve sizin detaylara büyük önem vermenizi sağlayacak. detaylarda aradığınız derin anlam sayesinde basit konuşmalardan bile büyük anlamlar çıkarabilecek ve kendinizi zenginleştireceksiniz. 11 haziran tarihinde ikizler dönencesi'ndeki 4. Kökler evinize girecek olan jüpiter sizi geçmişinizden kurtaracak yeni perspektifi aile yaşantınızda sağlayacaktır. Katı kuralları yıkarak iş ve aile yaşamlarınızda daha dinamik yeni roller üstlenebileceksiniz. 29 ekim 2009 tarihinde 8. Paylaşılan kaynaklar evinize girmiş olan stratejik satürn ilişkilerinizde adaleti sağlamak ve iletişimi güçlendirmek için başkalarıyla uzlaşmanızı gerektiriyordu. 5 ekim tarihinde 9. Yüksek düşünceler ve uzak yerler evinize girecek olan satürn, iki yıllık ziyareti süresince sizin büyük düşüncelerinizi konsolide ederek bunların özlerini yaşamınızda kullanmanızı isteyecek. 10 ekim tarihinde neptün ile 120 derecelik açı yaratacak olan satürn rüya ve hayallerinizi şekillendirerek bunları gerçeğe çevirmenin yollarını size gösterecek. Balıkların hayal dünyaları ile gerçekler arasında yaptıkları başarılı geçişler onları hedeflerine taşıyacak. Bu sadece egoist bir kazanç olmayıp, kolektif bir başarıyı da beraberinde getirecek. Mars'ın 13 ocak - 13 nisan döneminde gerçekleşecek geri çekilme hareketi esnasında planlarınızda bazı gecikmeler söz konusu olduğundan, bu süreçte mümkün olduğunca esnek davranmalısınız. Problemlerinizi teker teker çözmeyi deneyin. Böylece içinden çıkamayacağınız karmaşık durumlardan kurtulmuş olursunuz.

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20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir? - Haberler
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