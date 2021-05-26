20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir?

Toplamda 12 burç bulunmaktadır. Bu 12 burç aylara göre farklılık gösteriyor. Peki, Şubat ayı doğumluların burcu nedir? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat günü doğanların burcu ne? 20 Şubat burcu yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Şubat hangi burçtur? 20 Şubat Balık mı Kova mı? Yirmi Şubat burcu nedir, özellikleri ve yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...