20 Şubat 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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20 Şubat 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Yukarıdaki Tehlike 3
04:15 Söz
06:30 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
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