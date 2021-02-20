20 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
20 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
05:05 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Arminia Bielefeld
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 FIFA Magazin
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
13:25 Menemenspor - Akhisarspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
15:55 Giresunspor - Ankaraspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Merkezi
18:55 Adana Demirspor - Altay
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Yılport Samsunspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com