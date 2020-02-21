20 Şubat 2020 Haberleri
20 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
21.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:18
- Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı
- Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir
- Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti
- Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
- Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi
- Atakan Kayalar, kendisine 'Tanışmamız lazım' mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
- Yerli otomobil için şarj istasyonu çalışmaları başladı
- Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı
- Son dakika: 'Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?' sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok
- Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
- Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
- Dolar 6.10'un üzerine çıktı
- Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü
- Milli Savunma Bakanlığı 'Türkiye, ABD'den Patriot istedi' iddiasını yalanladı
- Çinli bilimadamı Vang Çı, koronavirüsün kalıcı hale gelebileceğini söyledi
- Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi
- Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum
- ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı
- 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
- 18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
- Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti
- Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi
- Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi
- Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
- Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
- Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her saat geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu
- Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun
- Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
- Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
- Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi
- 2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı
- Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü
- Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
- Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
- Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
- Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
- Yılın en iyi güzellik ve zayıflama uzmanı, Meltem Şarkışlalı oldu
- Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü