20 Şubat 2020 Eurosport Yayın Akışı

20.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Superbike

00:20 Binicilik

01:00 Haberler

01:10 Biatlon

01:25 Bisiklet

02:25 Biatlon

02:30 Formula E

03:30 Snooker

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Biatlon

05:00 Kayaklı Koşu

06:30 Biatlon

07:00 Snooker

07:30 Kayakla Atlama

08:30 Biatlon

08:30 Bisiklet

09:30 Bisiklet

09:30 Kayaklı Koşu

10:30 Formula E

10:30 Biatlon

11:30 Kayaklı Koşu

11:35 Kayakla Atlama

12:35 Kayaklı Koşu

13:00 Kayaklı Koşu

14:00 Biatlon

14:35 Kayaklı Koşu

15:20 Kayaklı Koşu

15:30 Biatlon

16:00 Biatlon

17:15 Biatlon

17:55 Snooker

18:00 Snooker

19:45 Kayakla Atlama

20:00 Biatlon

20:45 Haberler

20:45 Bisiklet

20:50 Snooker

21:35 Haberler

21:40 Atletizm

21:45 Snooker

Kaynak: InterSinema.com