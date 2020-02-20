20 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:00 beIN Manşet

00:00 Tottenham - Liepzig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:45 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

06:00 beIN Manşet

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Özel Röportaj

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Sporting - Başakşehir

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

23:00 Sporting - Başakşehir

23:00 Taraftar

23:00 Tottenham - Liepzig

Kaynak: InterSinema.com