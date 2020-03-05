: 20 STK'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

05.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:57

Karabük'te 20 sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Erzurumlular Derneğinde toplanan 20 STK adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı İbrahim Bedir, İdlib bölgesindeki Türk askeri noktalarına havadan ve karadan hain bir saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda ülkeyi yasa boğan şehit ve gazilerin olduğunu hatırlattı.

Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan bu hain saldırıyı Karabük'teki STK'ler olarak şiddetle kınadıklarını belirten Bedir, "Ülke hudutlarımızın muhafazası, Esed zulmünün sonlandırılması, yeni oluşabilecek göçün önlenmesi, ülkemizdeki mültecilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması ve huzurun tesisi amacıyla başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürekten destekliyoruz. Bilinmesini isteriz ki aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıkamayacaktır. Bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür." diye konuştu.

Ülkeyi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürütülen mücadelenin, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inandıklarını ifade eden Bedir, TSK ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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