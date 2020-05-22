20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi İstanbul BBSK'lı 20 sporcunun bulunduğu Küskü Ailesi, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirerek antrenmanlarını birlikte gerçekleştiriyor.

İstanbul BBSK'lı 20 sporcunun bulunduğu Küskü Ailesi, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirerek antrenmanlarını birlikte gerçekleştiriyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcu ailesi Küsküler, koronavirüs salgını nedeniyle spor tesislerin kapatılmasının ardından çalışmalarını evlerine taşıdı. Küskü Ailesi'nde küçükten büyüğe farklı yaş gruplarında 20 sporcu bulunuyor. Büyükler ve gençler kategorilerinde yer alan sporcular, önemli başarılara da imza atmış durumda. Yeni başarılar yakalamak için antrenmanlarını Cebeci Spor Kompleksi'nde sürdüren sporcular, pandemi sürecinde tesislerin kapanmasıyla durumdan olumsuz etkilendi. Küskü Ailesi'nin bireyleri çözümü bodrum katlarını spor salonuna çevirmekte buldu. Antrenmanlarına evlerinin bodrumunda devam eden sporcular, birlikte çalışmalar yaparak, gelecek müsabakalara kendilerini hazırlıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA