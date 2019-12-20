20 soruda değerli konut vergisi + Bir uyarı!

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Tebligat alanı almayanı, yüz binlerce mükellef veya olası mükellef telaş içinde ne olduğunu anlamaya ve hukuk çerçevesinde haklarını korumaya çabalıyor.
20.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:07
Tebligat alanı almayanı, yüz binlerce mükellef veya olası mükellef telaş içinde ne olduğunu anlamaya ve hukuk çerçevesinde haklarını korumaya çabalıyor.Çok sayıda mükelleften gelen sorulardan hareketle bu konudaki soruları yanıtlamaya çalıştık.
Kaynak: Dunya.com