20 soruda değerli konut vergisi + Bir uyarı!

20.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:07

Tebligat alanı almayanı, yüz binlerce mükellef veya olası mükellef telaş içinde ne olduğunu anlamaya ve hukuk çerçevesinde haklarını korumaya çabalıyor.Çok sayıda mükelleften gelen sorulardan hareketle bu konudaki soruları yanıtlamaya çalıştık.