20 Sene Önce Çalıştığı Fabrikada Şimdi Hayata Dokunan Projelerini Anlatıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20 yıl önce mühendis olarak çalıştığı fabrikalarda şimdi şehir için hayata geçirdiği projeleri anlatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Fabrika fabrika gezen Şahin, işçilere başkanlığı döneminde bitirilmiş olan icraatlarını anlattı. İşçilerle beraber yemek sırasında bekleyen Şahin, işçilerle sohbet edip onların sıkıntısını dinledi. Yeni projeler hakkında da vatandaşları bilgilendiren Şahin, özellikle işçilerin ulaşım ve barınma sorununun çözülmesi için büyük adımların atıldığının altını çizdi. Sanayi bölgesinin yanına 50 bin konutluk yeni bir şehir kurulduğunu ifade ederek, bu sayede işçilerin ulaşım sıkıntısını giderileceğini belirtti.

"Üretimin içindeydim, üretimin içinde olmak başka bir şey"

Üretimin içinde olduğunu belirten Şahin, "Ben 1983 yılında üniversiteye girdim ve 1987 yılında mezun oldum. AK Parti'nin kuruluşuna kadar yaklaşık 17 yıl özel sektörde çalıştım. Üretimin içindeydim, üretimin içinde olmak başka bir şey. O kadar güzel ki işin içinde emek var, alın teri var, büyük bir akıl teri var ve büyük bir helal kazanç var. Şimdi o duyguları çok iyi bildiğim için onların yaşamını, onların taleplerini ilgilendiren her konuyu yerine getiriyoruz. Onlar için en büyük mesele konut meselesi. Onlar için yeni bir şehir kuruyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde iş yerlerini ve evlerine ulaşması için ulaşım planları, kavşaklar yapıyoruz. Bu kapsamda 12 kavşak tamamladık. Bir başka mesele de onların üzerindeki maliyetleri düşürmekti. Son bir yılda yüzde 27 suya indirim yaptık. Onların benim alanımla ilgili kısmında onlar yaşadığı alanlarda yeşil alan çoğaltması yaptık. Çocuk dostu, kadın dostu, genç dostu yerler kuruyoruz. Amacımız ve muradımız işçimizin mutlu olması. İşçimiz mutluysa, yaşam kalitesi her geçen gün artıyorsa biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Çünkü en büyük gücümüz şuanda 6 büyük organizesi olan, 200 bin çalışanı olan büyük bir üretim merkeziyiz, üretim şehriyiz. Üretim şehrinin her aktörü, iş veren, işçi yani bunlarla ilgili, bunların rekabet etme gücü, yaşam kaliteleri benim birinci derece önceliğimdir. Bütün projeleri onun üzerine başlatmış durumdayız. Bugün de tamamlamış olan projelerimizi onlarla paylaşıyoruz ve yeni süreçte bunu nasıl yöneteceğimiz onlara soruyoruz. Tamamen interaktif olarak onların görüş ve önerilerini alarak hareket ediyoruz. Çünkü zamanın ruhu ve ihtiyaçlar değişiyor. Bu ihtiyaçlara ve onların taleplerine göre de yeni beyannameler hazırlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

