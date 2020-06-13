20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon
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20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvansever bir vatandaş tarafından sol ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.

20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon
13.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:28

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, hayvansever bir vatandaş tarafından sol ön bacağından yaralı halde bulunan sokak köpeği, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın arından sağlığına kavuştu.

Kadirli'de yaşayan Selda Çığşar, organize sanayi bölgesinde yaklaşık 20 santimlik açık yarası olan ve sekerek yürümeye çalışan köpeği gördü. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçen Çığşar, köpeği merkeze getirdi. Araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpek, ameliyata alındı. 3 saat süren operasyonda, sol ön bacağındaki 20 santimlik açık yara, 25 dikiş atılarak kapatıldı.  Laçinbala, "Ayrıca scapula kemiğinden küçük bir parça kırılmıştı, kemik dokuyu aldık. Bölgeyi temizledik ve deri bütünlüğünü ancak 25 dikişle tamamlayabildik. Ayrıca göbek fıtığı tespit edilen anne köpek bir de fıtık operasyonuna alındı. 10 dikiş de fıtık ameliyatı sonrası atıldı" dedi. Köpek, tedavisinin ardından doğal yaşama bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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