20 saniyede 3 cep telefonu çaldı Mersin'de girdiği bir iş yerinden 20 saniyede 3 cep telefonu çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de girdiği bir iş yerinden 20 saniyede 3 cep telefonu çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsızın çok hızlı hareket etmesi dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde bir iş yerinin ana giriş kapısının camını kırarak içeri giren ve 20 saniyede 3 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın Ferhat G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltı aldı.



Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen şahsın, 20 saniye gibi çok kısa bir sürede 3 cep telefonu çalıp, dükkandan kaçması dikkat çekti.



500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar tutuklandı



Öte yandan, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilçam Malallesi'nde meydana gelen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili de çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Ü.B., M.D. ve R.D. olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden Ü.B. Kahraman'da müştekiye ait 2 burma bilezik, 1 kalın bilezik ve 500 dolar para ile diğer şüpheliler M.D. ve R.D. ise Mersin'deki ikametlerinde gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, yüzlerini kapatmak için farklı yollar denediler. - MERSİN

Kaynak: İHA