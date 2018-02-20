20 Öso Askeri Yaralandı

Afrin karsalında el yapımı patlayıcılar nedeniyle ve çatışmalarda yaralanan 20 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis'e getirildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Darmık Dağı'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi ve yaşanan çatışmalar sonucu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 20 askeri yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek acil serviste tedaviye alındı.

( Mehmet Ali Dağ/ İHA)