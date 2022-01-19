20 Ocak yarın Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya Valiliği SON DAKİKA Yarın (Perşembe günü) Sakarya'da okul var mı, kar tatili mi?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Sakarya'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Sakarya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sakarya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Sakarya Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

20 OCAK YARIN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

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