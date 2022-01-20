Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklandı! SON DAKİKA covid19.saglik.gov.tr 20 Ocak covid19 tablosu belli mi? Kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti

Vatandaşlar 20 Ocak Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapmakta. Koronavirüs tablosu ile birlikte aşı haritası da yayımlanıyor. 20 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 20 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında önemli artış yaşanmakta...

20 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Ocak Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

20 Perşembe günü korona tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 test yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı. 166 kişi ise hayatını kaybetti.

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19 OCAK ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?



19 Ocak Çarşamba günü 412.031kişiye test uygulanmıştır. 19 OCAK ÇARŞAMBA VAKA SAYISI KAÇTIR? 19 Ocak Çarşamba 412.031kişiye uygulanan testten 72.615 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır. 19 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 19 Ocak Çarşamba günü 176 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir. 19 OCAK ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ? 19 Ocak Çarşamba günü 84.426 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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