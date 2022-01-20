20 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

20 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 9996518

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk/ ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996508

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747665

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, AVİZE, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FİKRET, FİLİZ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÜRAY, GÜZEL, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KINA, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, LEVENT, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SALKIM, SARI LALE, SEDA, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, İSTEK, ŞADIRVAN, ŞANLI, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 21/01/2022 09:30:00 - 21/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9996519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KOÇ, REŞİTPAŞA, TÜLOĞLU, İLİM sk bölgelerinde 21/01/2022 13:00:00 - 21/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9803316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk/ MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9236887

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 335., 337., 338. sk bölgelerinde 21/01/2022 09:00:00 - 21/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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