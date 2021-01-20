20 Ocak Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 20 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C: Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -4°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
AMASYA °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C: Çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, -8°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKK Rİ °C, -1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -7°C: Çok bulutlu
VAN °C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
SİİRT °C, 3°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bugünden itibaren hava sıcaklıkların artmaya başlayacağı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Bölge genelinin parçalı bulutlu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.İç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Bölge genelinin az bulutlu, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerin pus, yer yer sisli geçmesi tahmin ediliyor. Kıyı ve güney kesimlerde hafif, kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Güney yönlerden, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.