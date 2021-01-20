20 Ocak Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 20 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -4°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C: Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -8°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKK Rİ °C, -1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°C: Çok bulutlu

VAN °C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bugünden itibaren hava sıcaklıkların artmaya başlayacağı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı bulutlu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.İç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerin pus, yer yer sisli geçmesi tahmin ediliyor. Kıyı ve güney kesimlerde hafif, kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney yönlerden, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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