20 Ocak ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşiyor! Kayıp Kadir Ali Büyük bulundu! Sevim babasına kavuşabilecek mi? Tüm gelişmeler için 20 Ocak Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 20 Ocak 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Tüm gelişmeler için 20 Ocak Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ESRA EROL'DA DA BUGÜN NELER OLDU?

20 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan Esra Erol'da programında; kayıp olan Emine hanımın öldürüp gömdüğü iddia edilen kayıp Kadir Ali Büyük bulundu! Anne ve babası 3 çocuğunu bırakan ve 4 yıl önce ortadan kaybolan Türkan'ı arıyor! 31 yıl sonra babası Şaban ile iletişime geçen Sevim ve Babası hakkında gelişmeler ne olacak? Bahar ve İslam arasında iletişim sorunu devam ediyor!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE!