20 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
20 Ocak 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:25 İtalya Serie A Özetler
02:45 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Spor Takvimi
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Goller
09:25 İngiltere Premier Lig Goller
09:35 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 İngiltere Premier Lig Goller
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 İtalya Seri A Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Spor Takvimi
19:00 Aktüel Futbol
20:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
22:55 İtalya Kupas Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Roma-lecce