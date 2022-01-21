20 Ocak 2022 Haberleri
20 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Millet İttifakı'nda ipler gerildi! İYİ Partili Çelik'ten CHP'ye sert sözler: Bizi yok sayıyorlar
- Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt: Neden beni suçluyorsunuz?
- Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen hemen yanına koştu
- Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının değeri servet değerinde
- Tarihe geçen doğum! Yıllar sonra ilk defa ikiz filler dünyaya geldi
- Galatasaray'ın durumunun farkında değil! Torrent'ten tarihe geçecek ilginç açıklama
- Galatasaray'ın Kasımpaşa hezimeti sonrası Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler: Ben utanıyorum artık
- Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi
- Galatasaray'ın stadı karıştı! Burak Elmas'ın locasını taraftar ablukaya aldı, polis tribüne girdi
- Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin ürkütücü yüzüyle karşılaştı
- Cesur kıyafetleri ile tartışmaların odağı haline gelen Gülşen sessizliğini bozdu: Hiçbir sıfatın kölesi değilim
- Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda
- Kulisleri hareketlendiren sürpriz buluşma! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
- Galatasaray yine kaybetti, Ata Demirer isyan etti! Taraftarın duygularına tercüman olan mesaj
- Aslan'ın kabusu bitmiyor! Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
- Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat
- Kızının Edis ile öpüşmesine Selami Şahin'den ilk yorum: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum
- Öğretmeninin kendisinden aldığı eşyayı geri alabilmek için 50 yıl sonra okuluna izinsiz girdi
- Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
- Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Başkan Burak Elmas'a mesaj
- Kar Türkiye'de etkisini sürdürüyor! 16 ilimizde okullar tatil edildi
- Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
- Galatasaraylılar heyecanlandı! Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
- İran'ın doğal gaz akışını kesmesi tüketiciyi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama var
- 'Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz' diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
- Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi! Gündeme bomba gibi düşen araştırma
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Erdoğan sayesinde gerçekleşti
- Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'a olan aşkını itiraf etti
- PKK'nın Afrin'de düzenlediği terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi
- Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı
- Canlı yayında muhabire cip çarptı! Sözler, haber spikerinin boğazına düğümlendi
- Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 50 bin TL tazminat ödeyecek
- Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımını da peşine taktı
- Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Güvenlik kameralarını izleyince gördüklerine inanamadılar
- Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
- Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı! Para bahanesine sığındı
- Korkunç itiraflar sonrası harekete geçen ekipler canice öldürülen Kerziban'ın yanmış kemiklerini buldu
- Son Dakika: Gencecik bir hemşire çalıştığı sağlık ocağında vahşice öldürüldü! Cinayetle ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama
- İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor, diz boyu kar yağacak
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