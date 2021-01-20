20 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı

20 Ocak 2021 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

01:40 Çocuklar Duymasın

02:15 Kanıt

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Akasya Durağı

04:40 Yabancı Damat

05:00 Yabancı Damat

05:50 Müzik

06:00 Güllerin Savaşı

09:00 Akasya Durağı

11:45 Evim Şahane

13:30 Asi

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com