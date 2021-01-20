20 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
20 Ocak 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
01:15 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:25 Roma - Spezia
05:05 Taktik Analiz
06:10 Süper Lig Özetler
06:20 İtalya Süper Kupası Magazin
06:45 Efsanelerin İzinde
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:35 İtalya Süper Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tbmm - Tv
17:30 Aktüel Futbol
17:30 Futbol Aklı
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:55 İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Juventus - Napoli
23:10 Roma - Spezia
Kaynak: InterSinema.com