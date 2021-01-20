20 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
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20 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

20.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 06:47
20 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

20 Ocak 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:05 Haberler

00:10 Bisiklet

00:15 Olimpiyat Oyunları

00:50 Snooker

01:15 Olimpiyat Oyunları

01:30 Haberler

01:35 Kayakla Atlama

01:45 Snooker

02:15 Biatlon

02:30 Alp Disiplini

02:45 Kayakla Atlama

03:00 Biatlon

03:00 Alp Disiplini

03:30 Snooker

03:30 Rally Raid

04:00 Rally Raid

04:15 Alp Disiplini

05:00 Bisiklet

06:00 Bisiklet

07:00 Tenis

07:00 Alp Disiplini

08:00 Rally Raid

08:15 Alp Disiplini

09:00 Rally Raid

09:30 Nordic Combined

09:30 Kayakla Atlama

09:30 Alp Disiplini

10:00 Alp Disiplini

10:00 Nordic Combined

10:30 Snooker

10:30 Kayakla Atlama

11:30 Snooker

12:30 Bisiklet

12:30 Nordic Combined

13:00 Alp Disiplini

13:15 Nordic Combined

13:30 Biatlon

14:30 Biatlon

14:30 Nordic Combined

14:45 Alp Disiplini

15:00 Nordic Combined

15:30 Biatlon

15:30 Alp Disiplini

16:30 Alp Disiplini

16:45 Biatlon

17:15 Alp Disiplini

17:30 Biatlon

18:00 Snooker

18:00 Kayakla Atlama

18:15 Alp Disiplini

19:25 Haberler

19:35 Biatlon

19:35 Kayakla Atlama

20:05 Alp Disiplini

20:15 Biatlon

20:35 Kayakla Atlama

21:00 Biatlon

21:20 Alp Disiplini

21:40 Kayakla Atlama

22:15 Biatlon

22:35 Haberler

22:40 Snooker

23:05 Haberler

23:10 Rally Raid

23:15 Alp Disiplini

Kaynak: InterSinema.com

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