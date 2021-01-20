20 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
20 Ocak 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:05 Haberler
00:10 Bisiklet
00:15 Olimpiyat Oyunları
00:50 Snooker
01:15 Olimpiyat Oyunları
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama
01:45 Snooker
02:15 Biatlon
02:30 Alp Disiplini
02:45 Kayakla Atlama
03:00 Biatlon
03:00 Alp Disiplini
03:30 Snooker
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
04:15 Alp Disiplini
05:00 Bisiklet
06:00 Bisiklet
07:00 Tenis
07:00 Alp Disiplini
08:00 Rally Raid
08:15 Alp Disiplini
09:00 Rally Raid
09:30 Nordic Combined
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Alp Disiplini
10:00 Alp Disiplini
10:00 Nordic Combined
10:30 Snooker
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Snooker
12:30 Bisiklet
12:30 Nordic Combined
13:00 Alp Disiplini
13:15 Nordic Combined
13:30 Biatlon
14:30 Biatlon
14:30 Nordic Combined
14:45 Alp Disiplini
15:00 Nordic Combined
15:30 Biatlon
15:30 Alp Disiplini
16:30 Alp Disiplini
16:45 Biatlon
17:15 Alp Disiplini
17:30 Biatlon
18:00 Snooker
18:00 Kayakla Atlama
18:15 Alp Disiplini
19:25 Haberler
19:35 Biatlon
19:35 Kayakla Atlama
20:05 Alp Disiplini
20:15 Biatlon
20:35 Kayakla Atlama
21:00 Biatlon
21:20 Alp Disiplini
21:40 Kayakla Atlama
22:15 Biatlon
22:35 Haberler
22:40 Snooker
23:05 Haberler
23:10 Rally Raid
23:15 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com