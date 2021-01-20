20 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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20 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 06:47
20 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 This is Paris

00:30 Maç Saati

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Maç Saati

04:30 beIN Teknik

05:30 Fransa'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 İtalya'dan Futbol

06:15 Maç Saati

06:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig

11:00 beIN Manşet

11:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 This is Paris

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Maç Saati

16:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

16:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

17:00 beIN Teknik

17:00 A. Hatayspor - Y. Malatyaspor

17:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

19:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

19:45 Süper Lig Devre Arası

19:45 Süper Lig

20:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

20:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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