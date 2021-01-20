20 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
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20 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

20.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 20.01.2021 06:46
20 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

20 Ocak 2021 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Babam Çok Değişti

01:45 Gelinim Mutfakta

02:15 Gelinim Mutfakta

03:30 Arda ile Omuz Omuza

04:15 Küçük Ağa

04:15 Arda ile Omuz Omuza

05:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

20 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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