20 Nisan Bingöl iftar saati! 20 Nisan Bingöl sahur saati!

Ramazan İmsakiyesi 2021 yılı için yayınlandı. 20 Nisan Bingöl iftar saati! 20 Nisan Bingöl sahur saati! İşte il il imsak (sahur) saatleri ve 2021 ramazan imsakiyesi!

Ramazan İmsakiyesi 2021 yılı için yayınlandı. 20 Nisan Bilecik iftar saati! 20 Nisan Bilecik sahur saati! İşte il il imsak (sahur) saatleri ve 2021 ramazan imsakiyesi!

20 NİSAN İFTARVAKTİ

Ramazan Ayı 20 Nisan Salı günü Bingöl'de akşam ezanı saat 19.07 'de okunacaktır.

20 NİSAN SAHUR VAKTİ

Ramazan Ayı 20 Nisan Salı günü Bingöl'de sahur vakti 03:57

İFTAR SAATLERİ FARKLARI

Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre; kamerî aylar, hilalin güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar (Buhârî, Savm, 5, 11).Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde, ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek hâlde bulunması zamanını değil, kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir müslüman, bayramını bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu, bulunduğu yerdeki müslüman kardeşleriyle birlikte yaşar