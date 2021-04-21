20 Nisan 2021 Haberleri
20 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
- Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı
- Sınavlar yüz yüze yapılacak mı? Bakan Selçuk, topu Bilim Kurulu'na attı
- Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi
- Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
- Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı
- GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız
- Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi
- Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor
- Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı
- Ali Atay'ın doğum gününü kutlayan Hazal Kaya'dan romantik sözler
- Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 5 takım çekildi, 2 başkan istifa etti
- Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı
- Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
- Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
- Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti
- Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı
- Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
- Tepkilerin odağındaki Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek paylaşımından ötürü özür diledi
- Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı
- CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
- Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
- MHP'den istifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı
- Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı
- Avrupa Süper Ligi'nden ilk çatlak ses geldi! İki İngiliz takımı çekilmeye hazırlanıyor
- Silahla arkadaşını öldüren şahıstan şaşkına çeviren savunma
- Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu
- Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı
- Adana'daki at yarışlarında feci bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
- CSKA, başka kulüplere uygulamadığı koronavirüs testini F.Bahçe'den istedi, ülkeye giriş için zorluk çıkarttı
- Vida'nın pozisyonuna penaltı kararı vermeyen Fırat Aydınus ve VAR'daki hakemler, tartışma konusu oldu
- Eşini 38 yerinden bıçaklayan cani koca, hakimin sorusuna verdiği cevapla kimseyi inandıramadı
- Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
- Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
- Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti
- Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
- Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın
- Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı