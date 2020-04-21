20 Nisan 2020 Haberleri
20 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
21.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:18
- Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
- Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
- Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti
- Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
- Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
- ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
- Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
- Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
- İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
- Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
- Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!
- İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
- ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
- Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
- ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
- Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
- İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
- Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
- Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
- Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
- Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
- Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
- Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
- PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
- Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
- Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
- Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
- Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
- Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
- Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
- Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
- Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi