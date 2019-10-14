20'nci Çalışma Ekonomisi Kongresi gerçekleştirildi

14.10.2019 14:29

20'nci Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, TÜRK-İŞ ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirildi.



Ana teması, "Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar" olarak belirlenen kongreye Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Sait Cinbir katıldı.



GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, kongreye ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'e bir madenci heykeli takdim etti.



Kongrenin açılışında bir konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat; "Demokratik anlayış içerisinde, her kesimin örgütlenebileceği, iyi şartlarda çalışabileceği bir dünya istiyoruz. İşten atılma tehdidi ile sendikasız kalan işçilerimiz var. Örgütlenmenin önünde bunun gibi ciddi sorunlar var. Türkiye'de Sendikalar Kanunu var ama uygulanamıyor. Bu kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye'de en fazla vergi ödeyen gruptayız. 1 milyon 894 bin civarında örgütlü çalışan görünürken, bunlardan sadece yaklaşık 1 milyonu toplu iş sözleşmesinden faydalanıyor. Acımasız rekabet koşullarında Sendikalar Kanununda bir düzenleme yapılmazsa örgütlenme ile ilgili sorunlarımız azalmak yerine giderek artacaktır. Ülke ekonomisi olarak sanayi sektöründen hizmetler sektörüne geçiş yaptık. Ülkenin refah seviyesinin artırılması isteniyorsa, öncelikle sendikalaşma oranları artırılmalıdır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA