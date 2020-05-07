20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi
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20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi

20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi
07.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:12

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, market sahibi Resul Kahraman (27), 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin lira olan borcunu sildi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, market sahibi Resul Kahraman (27), 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin lira olan borcunu sildi.

Horsunlu Mahallesi'nde 4 yıldır market sahibi olan Resul Kahraman, koronavirüs salgını sürecinde, 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin liralık borcunu sildi. Hayırsever vatandaşların veresiye defterlerindeki borçları ödemelerinden etkilendiğini belirten Kahraman, "Keşke elimden daha fazlası gelse. Ancak elimden geldiği kadar insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Borçlarını sildiğim müşterilerim, gerçekten yardıma ihtiyaçları olan insanlar. Zor durumdaki komşularıma, müşterilerime destek olmak istedim. Bir nebze olsun rahatlayıp, nefes almalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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