20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi
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20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi

20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de yaklaşık 20 kişiyi dolandırarak, 20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de yaklaşık 20 kişiyi dolandırarak, 20 milyonluk vurgun yapan karı koca adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de bir sigorta firmasında çalışan Murat İ. ve Buse İ. adlı evli çift, yaklaşık 20 vatandaşı çeşitli yollarla dolandırdı. Şahısların sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamlarından şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların çeşitli yollarla yaklaşık 20 kişiyi 20 Milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çiftin Bolu'da olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan Murat İ. ve Buse İ., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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