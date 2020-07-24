20 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN OTO HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON KAMERADA
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20 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN OTO HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON KAMERADA

İstanbul ve çevre illerde kurumsal araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları lüks otomobilleri çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikten sonra satıp 20 milyonluk vurgun yapan çete 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.

20 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN OTO HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON KAMERADA
24.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:46
İstanbul ve çevre illerde kurumsal araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları lüks otomobilleri çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikten sonra satıp 20 milyonluk vurgun yapan çete 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. 44 kişinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara ve Antalya'da kurumsal oto kiralama firmalarından kiralanan araçların çalındığı ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çete üyelerinin belirli aralıklarla çok sayıda araç kiraladıkları, kiralamış oldukları otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek izlerini kayıp ettirdikleri ve bu otomobilleri Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Hatay, Aydın, Van, Bingöl, Isparta ve Kırıkkale İllerinde bulunan çete üyelerine göndererek, bir kısmını parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, diğer bir kısmını ise hasarlı otomobiller ile değiştirerek üçüncü kişilere satarak dolandırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çetenin 44 şüpheliden oluştuğu ve 94 adet hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkarken ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul başta olmak toplam 15 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonda aralarında çete liderinin Ferhat T.'nin de olduğu 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYON ANI VE OTOMOBİLLERİ PARÇALADIKLARI DEPO KAMERADAOto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan eş zamanlı operasyon anı ise polis kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor. Bunun yanı sıra şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçaladıkları depoya ait görüntülerde polis kamerasınca kaydedildi.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERLE İNSAN KAÇAKCILIĞI YAPMIŞLARMağdur firmalar adına bir açıklama yapan Avukat Cüneyt Hıracan, "Bir şebekenin araç kiralama şirketlerinden, araçları kiraladıklarını göstererek iade etmemesiyle başlıyor.  Kiralayıp çaldıkları araçları belirli dönemlerde sınırdan geçirerek Suriye'ye geçirip terör örgütlerine sattıkları öğrenildi. Çaldıkları araçları hurdaya çıkmış araçların şase numaralarını ekleyerek change adı verdikleri sistemle piyasada satmışlardır. Ayrıca çaldıkları araçlarla insan kaçakçılığı da yapmışlar " ifadelerini kullandı.

OTO HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİNE TEŞEKKÜRAvukat Hıracan," Bin 500'e yakın otomobil bu şekilde çalınmıştır. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 9 aylık hummalı bir çalışma sonrasında bu kişileri yakaladılar ve üstlerine düşeni yaptılar. Ancak hukuk sistemimizde bazı boşluklar var. Bu suçlar emniyeti suistimal olarak görülüyor. Şirketler otomobil anahtarlarını rızalarıyla verdikleri için para cezası olarak bu suçtan kurtulabiliyorlar.  Bu suç vasfının değişmesi lazım. Adalet Bakanlığıyla da bu konuyla ilgili görüşmeleriz devam etmektedir. Bir dönem gasp suçları çok fazlaydı, cezalar ağırlaştırıldıktan sonra büyük bir oranda azaldı. Eğer bu suçta nitelikli dolandırıcılık olarak görülürse bu suçlar ve yaşanan mağduriyetlerde azalacaktır" şeklinde konuştu.

Çalışmalar sırasında bulunan 24 otomobil sahiplerine teslim edilirken operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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